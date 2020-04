Radja Nainggolan torna a parlare. Il centrocampista belga, di proprietà dell'Inter ma in prestito al Cagliari nell'ultima stagione, è stato protagonista di una diretta, su Instagram, con Fabio Fognini, tra i migliori tennisti al mondo e noto tifoso nerazzurro. Tra i temi toccati, anche un suo possibile ritorno a Milano: "Ho ancora due anni di contratto", ha chiosato il belga.



SULL'ESPERIENZA ALL'INTER - "All’Inter ho ritrovato l’allenatore che mi voleva fortemente (Spalletti, ndr), sono arrivato là con tanto entusiasmo. Mi sono fatto male, poi mi sono ripreso. All’Inter non è stato il miglior Nainggolan, potevo fare molto meglio. Speravo in una possibilità che non è arrivata, sono scelte condivisibili. Vediamo, ho ancora due anni di contratto…".



MERITAVA UNA CHANCE? - Il Ninja riflette poi su quanto sarebbe stato utile nell'Inter di quest'anno: "L’Inter è cambiata tanto quest’anno, anche se penso che potevo dire la mia. Vedremo. Dentro allo spogliatoio non ho mai avuto problemi, mi sento con tutti. Io ho un carattere semplice e lego con tutti".



SU LAUTARO - "Lautaro è stata una bella scoperta. L’anno scorso ha giocato meno perché c’era Icardi ma questa stagione mi ha impressionato, soprattutto in Champions dove ha fatto la differenza. Ora gioca in coppia con Lukaku che è una bestia: insieme fanno una coppia perfetta".