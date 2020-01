Nainggolan non ci sta: la sconfitta subita dal Cagliari in rimonta contro la Lazio lo ha lasciato con l'amaro in bocca, il 2020 è iniziato male per i sardi, battuti dalla Juventus.







Al termine dell'incontro il centrocampista non è riuscito a nascondere la sua amarezza: "I risultati sono sempre stati dalla nostra parte tranne questi ultimi tre. Con la Lazio non meritavamo di perdere, con l’Udinese potevamo andare noi in vantaggio; oggi se non avessimo commesso qualche errore non sarebbe andata così. Il calcio è fatto così, quando sbagli contro queste squadre vieni punito".