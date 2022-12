Radja Nainggolan, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale Instagram Tradizione Romanista. Ecco le sue paroleNegli anni di Roma siamo sempre arrivati secondi, ma se avessimo affrontato la Juventus di quest’oggi avremmo vinto facile. Avevamo uno squadrone, l’unica pecca di quegli anni è non aver vinto nulla.Non ti posso parlare di Mou perché non lo conosco personalmente e non mi ha mai allenato. Ma di quegli anni non cambierei nulla.Mi aveva chiesto di andargli a dare una mano alla Spal, me l’ha buttata lì in modo simpatico. Per me è stata una persona molto importante. Lui il romanismo ce l’ha anche fuori dal campo.Sì, l’ho vista. Finalmente si è vinto qualcosa di nuovo a Roma. Ma l’emozioni che ho provato dopo il Barcellona e Liverpool neanche dopo la vittoria della Conference ci sarebbero state. Sono state emozioni che non ho mai riprovato.Non lo so. Ho troppi occhi addosso qui in Belgio, però vado avanti. Per me parla solo il rettangolo verde, quindi vado avanti.Lo sento, anche lui è stato molto importante per me. Ci sentiamo spesso con molto piacere.L’ho sentito dopo l’infortunio e gli ho dato dei consigli. Penso che adesso stia bene, va di nuovo a mille ed è un giocatore importante perché un ragazzo molto giovane ed ha ancora tanto da dareSe tu chiedi a Francesco se Spalletti è bravo come allenatore, ti risponde di sì. Se mi chiedi del suo rapporto con Totti all’inizio è sempre stato buono, dopo è stato difficile perché preferiva altri giocatori, Francesco voleva giocare sempre. Come allenatore per come gioca a calcio a me piace e credo che con il Napoli sia favorito alla vittoria dello ScudettoRoma ha avuto sempre il problema di vendere grandi giocatori. Però per vincere devi tenere i grandi giocatori. La città si aspetta tanto perché vive per la Roma. Ecco perché c’è questo sbalzo di umore.Sono talmente tante che si incartano tra di loro. Da giocatore io ero concentrato solo su quello che dovevo fare.Ci sono giocatori che si mettono paura appena li fischiano, altri quando i tifosi contestano si caricano ancora di più. Se non sei forte caratterialmente non puoi giocare a RomaDa quando sono andato via, la Roma non è mai andata in Champions. La Roma merita la Champions per il tifo. Ora si sta lavorando con tanti giovani, esempio Zalewski che a me piace tantissimo. Vedo molti giovani giocare, prima non era così facileSe li prendi singolarmente sono molto forti. Se giochi insieme non è semplice. Quando c’ero io non si è cambiato l’asse della squadra. In questi anni c’è stato troppo via vai. E questi cambiamenti non sono sempliciL’ho perso un po’ di vista. Penso che sia stato uno dei direttori più forti che abbia mai avuto. Poi dopo è arrivato l’altro che ha rovinato la squadra… io neanche lo nomino più (Monchi, ndr). E’ uno che ha voluto vendere tutti giocatori che ha preso Sabatini. Lui ha preso giocatori forti singolarmente, ma che nel piano che c’era a Roma non erano giusti. Se sapevo che lui se ne sarebbe andato via pochi mesi dopo, non sarei mai andato viaE’ un altro progetto. Le cose belle devono rimanere belle. Se io torno e i risultati non sono come quelli che la gente si aspetta poi la gente verrà contro la squadra e contro di me, ed io questa cosa non la voglio. Il ricordo di Roma lo voglio tenere così