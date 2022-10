L'Antwerp a envoyé Radja Nainggolan dans le noyau B



Le milieu de terrain avait fumé sur le banc avant Standard-Antwerp



VRT pic.twitter.com/CuXvk3VReR — Ma Pro League (@MaProLeague) October 17, 2022

Altri guai in arrivo per l'ex centrocampista di Roma e Inter, Radja Nainggolan. Il calciatore belga non è nuovo a problemi di natura disciplinare e anche questa volta si è lasciato andare a comportamenti poco consoni a un atleta professionista.Pronta, ovviamente, la punizione del suo club, che manderà Nainggolan a giocare con la squadra B.