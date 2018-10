Radja Nainggolan è il protagonista del MatchProgramme distribuito dall'Inter in vista del derby di questa sera contro il Milan. Il centrocampista belga si è concesso in una breve intervista fra passato, presente e futuro.



IL PASSATO - "Il mio passato? È stato difficile. Sono andato via dal Belgio a 16 anni, per questo voglio che i miei figli stiano bene".

I GOL - "I miei gol? Ne ho fatti tanti importanti e belli. Il primo contro il Treviso, quando ero a Piacenza, con un tiro da fuori. Un altro che ho in mente è quello contro la Samp, quando ero a Cagliari".



L'INTER - "L'Inter? Per me è importante essere qui. San Siro è bellissimo, emozionante. Senti i tifosi come in pochi altri stadi in Europa".



IDOLI? NO GRAZIE - "Non ho mai avuto idoli calcistici. Mi sono sempre piaciuti quei calciatori pieni di qualità, come ad esempio Ronaldo il Fenomeno. Lo guardavo perché inventava le cose dal nulla".