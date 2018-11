Radja Nainggolan è uscito zoppicando dalla sfida contro il Barcellona e il suo momento no in campo si sta riflettendo anche all'esterno del rettangolo verde. Secondo quanto svelato dal settimanale Chi la sua relazione con la moglie Claudia Lai è vicinissima alla rottura. Il motivo? La bellissima Ginevra Francesca Sozzi, già in passato ex-fiamma di Dybala.



Questa la ricostruzione del quotidiano Chi: "Il giocatore belga ha deciso: il suo cuore appartiene a Ginevra. L’amicizia tra i due si è trasformata in amore. Peccato che lo sportivo sia sposato con Claudia e ora sarà battaglia legale”. Non un bel momento per il Ninja sia dentro che fuori dal campo. Per fortuna la bella Ginevra (eccola nella nostra gallery) saprà consolarlo.