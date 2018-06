Il primo giorno ufficiale da nuovo giocatore dell'Inter è arrivato, ma Radjanon dimentica la Roma. Attraverso il proprio account, il centrocampista belga ha voluto salutare i suoi vecchi tifosi: "Cosa dire? Posso soltanto dire che ogni cosa che ho fatto l'ho fatta dando il meglio di me stesso e con il cuore.. Si chiude una storia bellissima e per me rimarrà sempre nel cuore, ringrazio tutti i miei ex compagni, allenatori e dirigenti che mi hanno accompagnato in questa bellissima realtà. Ringrazio tutti i tifosi con tanto affetto e ricorderò ogni singolo momento vissuto insieme. Ora inizia una nuova avventura e di questo sono felice, darò il massimo di me stesso come sempre ho fatto. Mi mancherete, vi saluto con affetto. RN4".