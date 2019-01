Intervistato da Inter Tv, il centrocampista Radja Nainggolan ha commentato così il ko subito contro il Torino:



LA GARA - "Sicuramente era una trasferta molto difficile. Prendere gol su palla inattiva ti butta giù; nel primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni che potevano sfruttare meglio".



CORSA CHAMPIONS - "Magari sarebbe stata un'altra partita se avessimo segnato, ma adesso bisogna lavorare perché dietro stanno arrivando e noi dobbiamo pensare sempre di arrivare davanti a loro. Siamo in zona Champions, ma dobbiamo stare attenti: gli altri stanno arrivando, non dobbiamo mai rilassarci. Dipende da noi: abbiamo un buon vantaggio, ma potremmo sciuparlo".



COPPA ITALIA - "Adesso abbiamo la Coppa Italia dove ci dobbiamo riscattare subito: penso e spero che lavorando bene possiamo continuare a toglierci soddisfazioni".



PROTAGONISTA - "Ho svolto un programma particolare, sto cercando di diventare disponibile al 100%. Spero di essere di nuovo protagonista e di essere importante per questa squadra".