Il Cagliari e Naithan Nandez hanno trovato la via giusta per fare pace. Il giocatore aveva avviato una causa legale insieme al suo agente Pablo Bentancur per mancati pagamenti sia sui diritti d'immagine sia su dettagli dell'attuale accordo per un totale di 3 processi.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, martedì scorso è stata rinviata la prima udienza perché le parti sono vicine a trovare un nuovo accordo che chiuda i contenziosi. Nandez firmerà presto un nuovo accordo con il Cagliari in cui sarà presente, con ogni probabilità, anche una clausola rescissoria da 40 milioni di euro per agevolarne l'addio eventuale in estate.