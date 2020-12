Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, in un' 'intervista rilasciata a Radiolina, ha parlato del futuro di Nahitan Nandez, giocatore accostato alla Roma negli ultimi mesi: "Lui partirà solo se qualcuno pagherà la clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro e non credo che ci sia nessuno pronto a versarla. Non credo che il mercato di gennaio sia in ripresa, anzi penso che sarà fiacco. E sarà così non solo per noi ma anche per i grandi club".