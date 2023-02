Si sporca i guanti, ma non è mai davvero impegnato.Tranquillità e gestione, Di Maria mette la partita in discesa, lui aiuta ad accompagnarla con serenità. (dal 82 BONUCCI sv)Preciso quando serve.- Solo Lafont con due belle parate gli nega il gol. Non spinge come nei tempi migliori, ma da braccetto nella difesa a tre ha ritrovato continuità. E nel finale salva un gol.- Qualche errore tecnico, per dirla alla Allegri, ma una gara tutto sommato di gestione. (dal 64' CUADRADO 6 - Entra bene e sfiora il gol)- Recupera e imbuca per Di Maria, che poi si procura il rigore. Questo l'highlight positivo, il resto è una buona dose di personalità e qualità, che al centrocampo della Juve fanno bene. Una bella prestazione, specialmente dopo l'errore dell'andata.- Intelligenza per dettare i ritmi e per coprire la difesa. Puntuale e affidabile.Galoppa e contrasta.Un palo pieno gli nega il gol nel finale di primo tempo, per il resto fa il tornante con costanza. (dal 82 ILING JUNIOR sv)Il suo 2023 è l'emblema della classe che ha a disposizione, il primo gol il gioiello con cui mostrarla tutta. Apre, raddoppia (con rigore guadagnato e rosso a Pallois) e chiude di testa: fa tutto lui. Versione magia, rinnovarlo ora diventa cruciale per la Juve. (dal 82 PAREDES sv)Sbaglia tanto, tantissimo in appoggio e anche nelle giocate. Buoni i movimenti e l'impegno, ma non basta per un sei. Occasione che poteva sfruttare sicuramente meglio. Poco prima della sostituzione lascia lì una chance grossa. (dal 64' VLAHOVIC 6 - Ingresso con tanta voglia, sfrutta male una chance da fuori area)Ci mette del suo scegliendo Kean e non Vlahovic dal 1'. La Juve sembra un po' preoccupata ad inizio gara, Di Maria risolve ogni dubbio. E se nel primo tempo manca un po' di gestione, in superiorità numerica, il secondo va a legittimare vantaggio e qualificazione con tante occasioni.Lafont 5.5: regge quanto può, alterna errori e belle parate, ma già a risultato compromesso.Simon 5: soffre spesso. (dal 72' Mohamed sv)Pallois 4: lascia la sua squadra in 10, non prende mai Di Maria.Girotto 5.5: tiene botta con Kean, ma non basta.Castelletto 5: lasciati in inferiorità lui e Girotto alla lunga soffrono.Centonze 5: in difficoltà nelle chiusure, perde il duello con Kostic.Sissoko 5: non brilla. (dal 46' Moutoussamy 5.5: entra a partita più che in salita e l'inerzia non cambia)Chirivella 5: insegue e contrasta, esce presto per via dell'espulsione del compagno. (dal 24' Traore 5: impalpabile)Mollet 5: ci si aspettava più tempi e idee. (dal 72' Guessand sv)Blas 5.5: il Nantes è nelle sue accelerazioni, troppo poco.Delort 5: in ombra e sostituito. (dal 46' Ganago 5.5: tante corse, pochi palloni giocabili)All. Kombouaré 5: ha caricato squadra e pubblico, anche con le parole della vigilia, ma è rimasto quasi tutto lì e il Nantes si è visto solo nel finale.