Un'uscita e un ingresso, questo è stato il mercato invernale del Napoli. Nel presente non si può intervenire troppo, vista la rosa numericamente al completo. Così Manolas ha fatto le valigie ed è tornato in Grecia, per poi accogliere ai piedi del Vesuvio Axel Tuanzebe, difensore in prestito dal Manchester United.



Il Napoli ha dei gioielli preziosi, di cui non ha intenzione di privarsi al momento. Tra questi Fabián Ruiz e Osimhen, per cui il Newcastle è parso pronto a spendere 150 milioni per portarli in Premier. Dalla sua, il club di De Laurentiis non ha neanche approfondito l'ipotesi di cessione. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.