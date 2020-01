Uno dei più grandi assenti nelle ultime settimane in casa Napoli è Dries Mertens. Il belga nel 2020 non è ancora sceso in campo, avendo disputato la sua ultima gara lo scorso 22 dicembre, subentrando al minuto 77 ad Arek Milik. Poi l'infortunio all'adduttore che si è rivelato più serio del previsto e ha imposto un consulto in Belgio. Oggi il giocatore è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, anche se ha svolto principalmente lavoro personalizzato e contro la Fiorentina non ci sarà. L'obiettivo di Gennaro Gattuso è ritrovarlo nell'importantissima sfida casalinga contro la Juventus del prossimo 26 gennaio.

- Il suo rendimento in campo non è stato dei migliori nell'ultimo periodo ed il suo calo è combaciato con la flessione generale di tutto il Napoli.. Di cui l'ultimo risale al 27 settembre., quando sulla panchina del Napoli c'era Sarri e lui partì titolare solo quattro volte. Eppure le aspettative quest'anno erano veramente alte. Il primo step era stato superato, scavalcando Maradona nella classifica all time di marcatori con la maglia del Napoli. Mertens ha messo nel mirino anche Marek Hamsik, arrivando a 118 gol, -3 dall'ex capitano azzurro. L'obiettivo è ancora percorribile, ma c'è da valutare ancora il suo futuro.e questo potrebbe anche aver influenzato il suo rendimento in campo negli ultimi mesi.. Tra campo e mercato, da risorsa fondamentale della squadra il belga si è convertito in una vera e propria incognita.