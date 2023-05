Dopo la festa interrotta domenica nel derby contro la Salernitana, il Napoli ha a disposizione un nuovo matchpoint scudetto nel posticipo della 33^ giornata di Serie A, contro l’Udinese. Questa volta, ai partenopei basterà un solo punto, ma Osimhen e compagni potrebbero scendere in campo già con il titolo in tasca, se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo. Per il match della Dacia Arena, le quote pendono con decisione verso il «2», a 1,77, contro il segno «1» alto a 4,50; la «X», infine, paga 3,70 volte la posta. Gli ultimi sei confronti tra le due squadre hanno visto sempre il Napoli prevalere, in sfide ricche di gol: anche in questo caso, l’Over è leggermente favorito sull’Under, a 1,82 contro 1,89, così come il Goal, a 1,78, è avanti sul No Goal, a 1,93. Tra i risultati esatti, lo 0-1 è a quota 8, mentre lo 0-2 e l’1-2 sono appaiati a quota 9. Tra le altre partite del turno infrasettimanale, spicca Verona-Inter: una sfida fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre, con gli scaligeri che cercano altri punti in chiave salvezza, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio, hanno agganciato il treno per la Champions League. Anche in questo caso, la storia recente sorride decisamente all’Inter, favorita a 1,68, contro il 5,20 assegnato al segno «1». Nel mezzo il pareggio visto a 3,70. Lautaro Martinez arriva dalla doppietta contro la Lazio, e anche Lukaku è in evidente crescita dal punto di vista fisico: entrambi sono visti come probabili marcatori, a quota 1,95, seguiti a breve distanza da Dzeko, a 2,20. Nel Verona, tra i giocatori più in forma attualmente c’è sicuramente Simone Verdi, autore di tre reti nelle ultime due partite: un suo gol contro i nerazzurri paga 4,75 volte la posta. La corsa per un posto tra le prime quattro vede in prima fila anche la Juventus, data decisamente favorita contro il Lecce (1,57 contro il 6,20 dei salentini); tra i bianconeri, c’è ancora attesa per il ritorno al gol di Vlahovic, che in campionato non segna da quasi tre mesi, e in casa addirittura da ottobre: il centro del serbo viene quotato a 1,95. Avanti anche il Milan sulla Cremonese, con il segno «1» in pole a 1,32 (alto il «2» a 10), così come la Roma sul campo del Monza: nel caso dei giallorossi, però, complici anche le numerose defezioni, il «2» è a una quota alta, a 2,20, mentre il segno «1» è a 3,45 con il pareggio fissato a 3,10. Anche la Lazio, sconfitta nelle ultime due uscite, parte favorita contro il Sassuolo, con l’«1» all’Olimpico quotato a 1,67, mentre il colpo esterno dei neroverdi vale 4,80. L’Atalanta è lanciatissima in classifica, con due vittorie consecutive e il quarto posto a soli due punti di distanza: la vittoria casalinga contro lo Spezia,ora terzultimo, è a 1,37, mentre il «2» paga 8 volte la posta, con Hojlund e Muriel in prima fila come primi marcatori del match, a quota 5. Dopo il pareggio con il Napoli, la Salernitana punta il colpo in casa contro la Fiorentina per mantenere il proprio vantaggio sulla zona retrocessione: sono però i Viola a comandare in quota, a 1,77, mentre il segno ’«1» è a 4,40. In una situazione simile ai granata, ecco l’Empoli, impegnato in un match equilibrato contro il Bologna: l’«1» è 3, con i felsinei leggermente favoriti, a 2,45. A chiudere il quadro della giornata, Sampdoria-Torino, con gli ospiti avanti a 1,87, mentre il successo dei blucerchiati, sempre più ultimi, paga 4,30 volte la posta giocata.