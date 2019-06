Il Napoli è a un passo dalla chiusura dell'affare Manolas con la Roma. La trattativa tra i due club è arrivata al punto di svolta proprio nelle ultime ore, con i giallorossi che hanno aperto all'inserimento di Diawara nella trattativa. Fumata bianca, quindi, con Manolas pronto a vestirsi di azzurro già nei prossimi giorni, per la gioia di Carlo Ancelotti, che potrà contare su una straordinaria coppia di difensori centrali.



L'OFFERTA - L'accordo definitivo è stato trovato sulla base di un'offerta da 20 milioni cash cui si aggiungerà anche il cartellino di Diawara, valutato 16 milioni di euro. Il giocatore ex Bologna è stato fortemente voluto dal nuovo tecnico giallorosso Fonseca, che ha giocato un ruolo decisivo nella chiusura dell'affare. La cifra complessiva, quindi, coprirà i 36 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore.



SI' DI MANOLAS - L'accordo con Manolas c'era già da diverso tempo, con il giocatore greco che è pronto a firmare un contratto quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione. Intesa definitiva, quindi, con l'ufficialità che può arrivare già nei prossimi giorni, poi Manolas potrà davvero iniziare la sua nuova avventura al Napoli, con Ancelotti che non vede davvero l'ora di iniziare lavorare con lui.