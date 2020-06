Come riporta il Corriere dello Sport: "Senza assembramento, però anche senza distanziamento sociale: il Napoli e Gattuso resteranno insieme, uno a fianco all’altro, e sceglieranno a giorni se ancora dovranno condividere le proprie esistenze sino al 2022 o allungarsi fino al 2023. Ma De Laurentiis ha scelto e l’ha fatto a modo suo, cominciando a confermare gli uomini dello staff dell’allenatore: gli sarebbe bastato il silenzio-assenso della clausola rescissoria, scaduta il 31 maggio, l’altro giorno, ed invece il presidente ha preferito andare oltre e con una mail che ribadisce la forza dell’accordo e spinge a guardare avanti. Il Gattuso-bis potrà decollare, ufficialmente, dall’8 giugno, la data in cui, volendo, il Napoli si sarebbe potuto disimpegnare con il proprio tecnico: ma il primo passo, la fiducia negli uomini che lo circonda, è propedeutico al rinnovo che, verrà affrontato sin da prossimo week-end, quando Aurelio De Laurentiis arriverà a Castel Volturno per chiacchierare con il suo allenatore e salutare la squadra".