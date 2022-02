Il Napoli ha bisogno di ritrovare il miglior Insigne in questa seconda parte della stagione.Le voci del rinnovo, la firma con il Toronto e gli infortuni degli ultimi tempi hanno un po’ messo il freno a mano al capitano azzurro.- Dopo l’europeo la Treccani ha coniato tiraggir come neologismo del vocabolario, ma da quel momento il marchio di fabbrica di Lorenzo non si è ancora visto in stagione.. L’unico gol su azione di quest’anno è quel bellissimo destro di prima intenzione scagliato sotto la traversa in Europa League nella gara di andata contro il Legia Varsavia lo scorso 21 ottobre.Vi ricordate quei bellissimi lanci dalla fascia sinistra che permettevano, con tempi perfetti, un appoggio in rete facile a Callejon? L'anno scorso questa soluzione ha permesso a Hirving Lozano e Matteo Politano di mettere a segno buona parte dei 27 gol e dei 10 assist complessivi.Insigne, ormai a pochi mesi dalla partenza per il Canada, deve ritrovare se stesso e le peculiarità che lo hanno reso grande per rinascere delle ceneri di questi mesi come una fenice, e quale posto migliore di Venezia? L'ultima mossa prima di lasciare il Napoli, tornare nella sua versione migliore. Sognando l'epilogo più bello.