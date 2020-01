Secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis pare abbia fatto l'ultimo sforzo per il rinnovo di Dries Mertens: "E allora: resta o parte? Perché adesso, ora più che mai, può succedere qualsiasi cosa in quel macro mondo che avvolge Dries Mertens, un viaggio immaginifico tra Roma, la Milano interista, Dortmund e infine la Cina, diventata una destinazione alternativa, però affascinante che in passato, perché il salary cap imposto laggiù adesso toglie un elemento mica secondario per scegliere il proprio futuro. Il calcio cambia, va di corsa, propone offerte che restano anche secretate per ovvie ragioni, però Dries Mertens può scegliere, ne ha facoltà, avendo un contratto che scade (lui come Callejon) il prossimo trenta giugno e un regolamento che gli permette di guardarsi intorno, semmai anche dentro, sapendo che De Laurentiis ha fatto il possibile e anche l’impossibile, 4,2 milioni netti (che al lordo fanno il doppio) per un altro biennio ancora. Mertens ha anche la possibilità di liberarsi entro il 10 gennaio pagando una clausola (vale solo per il mercato estero) al Napoli di 10 milioni".