Secondo Repubblica: “Il conto alla rovescia è cominciato ed entrambe le parti sperano che la fumata bianchi arrivi più presto possibile: alla peggio entro la fine del mese, anche se il vero colpo di teatro sarebbe l’annuncio ufficiale del sospirato rinnovo di Dries Mertens prima della trasferta europea a Barcellona, per dare ancora più enfasi alla bella notizia. Poco importa che arrivati a questo punto si tratti di una questione di forma, più che di sostanza. Vale infatti come una firma la stretta di mano tra l’attaccante belga e Aurelio De Lauerentiis, al termine del pranzo a quattr’occhi tra i due di domenica scorsa sul lungomare. I tifosi aspettano però lo stesso con trepidazione la conclusione definitiva della telenovela, dopo il tira e molla doloroso e per certi versi pure masochista dei mesi scorsi. I problemi sul campo del Napoli sono stati del resto causati in buona parte dalle tensioni tra i leader dello spogliatoio e la società. Per questo la pace ritrovata con il nuovo capocannoniere "al time" (alla pari di Hamsik) nella storia del club ha fatto tirare all’intero ambiente un legittimo sospiro di sollievo.

Mertens indosserà la maglia azzurra per altre due stagioni: ormai non ci sono più dubbi. Ma adesso tocca agli avvocati delle due parti mettere nero su bianco i complessi dettagli del nuovo contratto, dando una veste formale e definitiva all’accordo raggiunto con una stretta di mano dal giocatore e De Laurentiis".