Come Dries Mertens anche il futuro di Callejon è incerto. Probabilmente il suo percorso a Napoli, però, sembra essere veramente al termine.



Con un contratto in scadenza il prossimo giugno, le valigie dell'ex Real Madrid sono già pronte. Il Corriere dello Sport racconta di un'offerta da parte del presidente De Laurentiis con un ingaggio da 3,5 milioni di euro stagionali, ma lo spagnolo vuole superare i 4 milioni. La trattativa è quindi congelata e il clima non è dei migliori. Nel frattempo il giocatore si guarda attorno, con la Cina che chiama ed il Milan sempre alla finestra.



Intanto parla Quilon, l’agente dello stesso Callejon: “Non c’è niente, non c’è accordo. Quello che penso? I filosofi pensano, io devo lavorare e basta. Più passa il tempo più è difficile che resti a Napoli”.