Paolo Conti, agente del difensore del Napoli Vlad Chiriches, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Telekom Sport: “Aveva ricevuto una offerta da quindici milioni di euro, ma l’allenatore Carlo Ancelotti non ha voluto dare l’ok alla cessione. Non era il Fenerbahçe il club dell’offerta, ma una società italiana. Ancelotti ha confermato che Chiriches è un giocatore molto importante per lui. Vlad è contento di stare a Napoli, penso che giocherà almeno venticinque partite quest’anno”.