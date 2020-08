Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Hysaj, Di Lorenzo e Veretout (tra i tanti) ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo riguardo i suoi assistiti. Queste le sue parole:



RINNOVI - "Le trattative per i rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui si sono svolte in tempi brevissimi. Quello di Hysaj resta complesso e sono pessimista, non credo arriveremo ad un accordo. Ho ottimi rapporti con il Napoli, ma devo tutelare i miei calciatori. Starà a loro capire se cederci in questi periodi o liberarci a zero. Ovviamente, le destinazioni eventuali dovranno andare poi bene al ragazzo, tecnicamente e a livello progettuale. È una situazione molto ingarbugliata".



L'OSTACOLO PER HYSAJ - "Il problema con il Napoli non è tecnico, ma economico. Elseid è convinto di voler restare al Napoli, vuole lavorare con Gattuso, ma è un calciatore di grande esperienza, nonostante la giovane età. Purtroppo la realtà è questa: tra cinque mesi possiamo accordarci a zero ed il fatto di essere a scadenza incide".



LA ROMA - "Dipenderà come giocherà: se la difesa sarà quella a tre, non mi sembra la scelta migliore per Elseid. Se la difesa, invece, sarà quella a quattro, allora il discorso cambia".



FARAONI - "Napoli? Solo se partirà Hysaj. Altrimenti non è un'opzione plausibile".



SEPE - "Un ritorno? Discorso simile a quello di Faraoni. Se non comincia il giro dei portieri, diventa difficile fare anche il mercato dei portieri".