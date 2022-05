Il contratto di Ospina scadrà tra poco più di un mese. Il portiere ex Arsenal non ha rinnovato il contratto con il Napoli e si avvicina l'addio. Il suo agente, Lucas Jaramillo, ha parlato al quotidiano colombiano Semana del futuro di Ospina:



"Ci sono diverse trattative avviate, ma adesso dobbiamo aspettare un po'. Abbiamo un grosso vantaggio, cioè che Ospina si libererà a zero a luglio. Questa è un'occasione per poter decidere la destinazione migliore, dovremo scegliere il meglio e vogliamo approfittarne".