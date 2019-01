Sahr Senesie, agente di Amin Younes, centrocampista offensivo del Napoli, parla a DPA del futuro dell'ex Ajax: "Qualcosa può accadere in questa finestra di mercato. Stiamo valutando alcune opzioni, sia in Germania che in Italia. Amin si trova bene a Napoli, ma è ovvio che vorrebbe avere un maggior minutaggio. In ogni caso si adatterà a qualsiasi decisione del Napoli, continuando a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra".