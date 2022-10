Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha parlato a Radio Kiss Kiss del rinnovo del difensore con il Napoli: "Al rientro dal prestito il Napoli ci disse che voleva valutarlo a Dimaro e Castel di Sangro, noi rispondemmo che saremmo stati felicissimi a patto che non venisse trattato come un Primavera. Il Napoli l'ha valutato positivamente e il rinnovo è stato naturale, già a Castel di Sangro c'era una bozza d'accordo. Come disse Grosso, che l'ha allenato a Frosinone, la sua forza è che migliora ogni giorno. Giocare ed allenarsi col Napoli, se hai attitudine e dedizione, ti migliora. Nazionale? La vive come un sogno. Tiene i piedi per terra, non si sente un nazionale stabile. Ma sa di poterci arrivare e questo è uno stimolo. Quando esordì contro l'Ungheria ero a Cesena con Giaccherini e ci intrattenemmo con De Rossi. Ci disse che è molto apprezzata la sua duttilità perché fece bene a destra, a sinistra e pure da terzino".