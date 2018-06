Mario Giuffredi, agente di Alberto Grassi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Grassi ha un mercato importante. L'hanno chiesto almeno 7-8 squadre. Cagliari su Tonelli e Grassi in cambio di Barella? Di Barella non so. Posso dire che il ds del Cagliari Carli voleva Grassi anche quando era ad Empoli e Tonelli lo aveva già nel club toscano".