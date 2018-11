L’accertamento diagnostico per Raul Albiol - riporta La Gazzetta dello Sport - ha confermato una leggera distorsione e il difensore si è subito sottoposto alle terapie del caso, dopo esser uscito alla fine primo tempo nel match con la Stella Rossa. Non è escluso che Ancelotti possa evitargli la trasferta di lunedì, a Bergamo, per affrontare l’Atalanta. Al suo posto dovrebbe giocare Maksimovic. In alternativa potrebbe esserci il giovane Luperto che s’è completamente ristabilito dopo l’infortunio muscolare.