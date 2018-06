Raul Albiol ha deciso di rinnovare il contratto col Napoli e rifiutare l'offerta del Villarreal: eliminata la clausola rescissoria da parte del difensore spagnolo, decisiva la telefonata di Carlo Ancelotti.



I DETTAGLI - Dopo aver risolto la questione portiere, avendo trovato l'accordo con l'Udinese per Meret e Karnezis, i partenopei continuano a puntellare la rosa, in attesa dei grandi colpi: secondo GianlucaDiMarzio.com infatti in giornata è infatti attesa la firma sul contratto per il rinnovo del classe 1985. L'ex difensore del Real Madrid firmerà il rinnovo di un altro anno di contratto: eliminata la clausola rescissoria di 6 milioni di euro.