La Gazzetta commenta la prestazione di Allan nella gara di sabato sera contro la Lazio: "Superba la sua prestazione nella prima fatica di campionato. Un moto continuo, che ha dato maggiore solidità all’interdizione del centrocampo. Di diverso dagli altri incontristi, il mediano brasiliano ha una qualità difficile da riscontrare in chi agisce alla sua stessa maniera. Tecnicamente, non ha un piede elegante, ma essenziale. Nel senso che possiede un buon controllo del pallone e il dribbling non gli manca. Sul piano pratico, il suo pressing fino al limite dell’area avversaria sul portatore di palla, spesso è stato determinante per sbloccare le partite".