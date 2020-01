Allan, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del momento degli azzurri: "Usciremo da questo momento difficile, con Gattuso stiamo lavorando tanto per risalire. Con l'Inter abbiamo visto segnali positivi nonostante la sconfitta. Abbiamo creato tanto ed abbiamo lottato con la prima in classifica alla pari. Purtroppo è un periodo che al primo errore ci fanno gol".



COSA CAMBIARE - "Non dobbiamo più sbagliare e bisogna migliorare in tutte le fasi di gioco, però siamo sulla strada giusta come gioco e prestazione. Ci stiamo allenando con tanto impegno, con Gattuso abbiamo un ottimo rapporto. Lui ed il suo staff ci stanno dando tanto e vogliamo ricambiare in campo per arrivare dove meritiamo. La classifica non rispecchia il nostro valore, meritiamo una posizione diversa ma dovremo dimostrarlo con i risultati".



SUL COMPLEANNO DI GATTUSO - "Beh gli abbiamo fatto gli auguri e scherzato con lui, però poi abbiamo lavorato duramente in campo come sempre. Sabato ci aspetta un match difficilissimo con una Lazio in grande forma".



SULLA LAZIO - "Sappiamo che giocheremo in un ambiente molto carico contro un avversario lanciatissimo al vertice. Ci sarà da lottare e anche soffrire ma possiamo fare la nostra partita mettendo in campo concentrazione e la nostra qualità".



SUL CAMPIONATO - "In questo momento bisogna pensare una gara alla volta. Inutile guardare i distacco dalla zona Champions. Per provare a risalire dobbiamo iniziare a fare risultato sempre".



SUL BARCELLONA - "Ora pensiamo alla Lazio e al campionato. Poi quando arriverà il Barcellona certamente giocheremo senza timore. Undici sono loro e undici siamo noi. E' sicuramente una delle squadre più forte del Mondo, però ci sarà tempo per preparare al meglio questa partita".



SULLA COPPA ITALIA - "Certamente, è una competizione che si gioca su poche gare e tutto può accadere. Il nostro vero obiettivo è ridare entusiasmo ai tifosi e regalare al popolo azzurro le gioie che merita".