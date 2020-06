Il Napoli continua a lavorare in vista della ripresa della stagione. Si partirà sabato 13 giugno con la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Intanto ecco il report dell'allenamento mattutino pubblicato dallo stesso club azzurro sul proprio sito:



Seduta mattutina, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center.

La giornata è iniziata con un momento molto toccante: la squadra ha voluto esprimere la propria vicinanza e far sentire tutto l'affetto a Gennaro Gattuso con un abbraccio virtuale. Il capitano Insigne e l'intero gruppo hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria della sorella del tecnico azzurro prima dell'inizio dell'allenamento.



La squadra poi ha svolto la prima fase di lavoro sul campo 1 effettuando riscaldamento a secco con attrezzi.



Successivamente, sul campo 2, la rosa si è divisa in gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in esercitazioni tattiche per reparti.



Di seguito la squadra si è riunita per svolgere seduta tecnico tattica.



Chiusura con partitina in famiglia.