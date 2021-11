Dopo Salernitana e Roma, ci sarà un'altra trasferta vietata ad una grossa fetta dei tifosi del Napoli. Si tratta di quella contro l'Inter, con i residenti in Campania che non potranno accedere a San Siro.



Così i supporters partenopei hanno deciso di restare vicini alla squadra in questo momento così importante. Stando a quanto riporta l'edizione odierna de' Il Mattino, infatti, gli ultras del Napoli prima della partenza di domani destinazione San Siro gli ultras preparano un saluto speciale all'esterno dello Stadio Maradona, da dove inizierà il viaggio degli azzurri destinazione Milano.