Manca poco più di un'ora all'inizio di Inter-Napoli, sfida valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Palcoscenico importante per il Napoli, che in campionato non è riuscito a dire la sua per la lotta Scudetto, ma vuole portare questo trofeo a casa.



Questa sera però Gattuso dovrà fare nuovamente i conti con alcune assenze. Dopo il forfait di Koulibaly, infatti, ecco arrivare anche quello di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha subito una botta durante la rifinitura e non scenderà in campo nel tridente offensivo.