Un'operazione da 35 milioni di euro impostata da tempo e pressoché conclusa, con Amir Rrhamani che ha già dato il suo via libera e che presto firmerà il contratto valido a partire dalla prossima stagione. Ma nella trattativa tra il Napoli e il centrocampista del Verona Sofyan Amrabat qualcosa si è inceppato sul più bello. L'intesa sul contratto (cifre e commissioni agli agenti), che apparentemente sembrava essere l'aspetto meno scivoloso, non c'è e questo ha portato a un irrigidimento tra le parti, con l'Hellas che ha iniziato a spazientirsi.



IL VERONA PREME - Il club di Maurizio Setti, che nel corso di questo campionato ha lanciato tanti giocatori interessanti (tra cui Kumbulla) - grazie anche all'ottimo lavoro del tecnico Ivan Juric - confida di concludere questo affare particolarmente allettante per le proprie casse e preme per una rapida soluzione del caso. Il timore è che, dietro le resistenze di Amrabat e del suo entourage, possano esserci i movimenti di altri club (soprattutto in Premier League) rimasti impressionati dalla prima metà di campionato del calciatore marocchino, arrivato in prestito e vicino al riscatto dal Bruges.



E L'INTER... - Chi si è invece defilato nelle ultime settimane è l'Inter, che pure aveva chiesto informazioni sull'ex Feyenoord ma che, in virtù dell'ottimo rapporto che lo lega al Verona, ha voluto rispettare il patto che la società gialloblù aveva preso col Napoli da almeno 2 mesi e ha virato su altri obiettivi. Tutto in discesa, dunque, apparentemente. Peccato che tra Amrabat e il club guidato da Aurelio De Laurentiis l'intesa non sia così vicina: serviranno altri incontri e la volontà comune di chiudere, col Verona che freme e che non vuole vedere sfumare la possibilità di incamerare 35 milioni di euro.