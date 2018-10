Carlo Ancelotti è intervenuto a Sky Sport alla vigilia di PSG-Napoli: "Tornare qui a Parigi procura emozioni contrastanti: qui ho giocato l'ultima partita di Champions con il Bayern e non è stato piacevole, mentre la mia esperienza sulla panchina del PSG è stata molto positiva. Tra domani e il ritorno si può considerare uno scontro diretto, anche perché il Liverpool può avvantaggiarsi contro la Stella Rossa. Insigne? La squadra sta bene, Lorenzo anche. Ieri non si è allenato al 100%, oggi meglio: gioca se è al 100%, altrimenti cambieremo, lui lo sa. Difesa a tre come contro il Liverpool? Il PSG è molto pericoloso davanti, soprattutto in contropiede, l'equilibrio è molto importante ma il PSG è diverso dal Liverpool. Rotazioni? Possono servire da un punto di vista fisico, ma soprattutto mentale: i giocatori si sentono coinvolti e resta alto il livello di tutti. C'è la volontà di continuare su questa strada, anche se più avanti probabilmente allenteremo, ma non c'è grande differenza tra chi gioca e chi no".