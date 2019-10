Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Spal.



"La prestazione è stata fatta bene, non abbiamo mai perso lucidità e subito ripartenzE, anche se ci siamo sbilanciati nella seconda parte. Dopo la Champions non si hanno tutte le energie, ma abbiamo dimostrato di essere in salute".



Su Malcuit: "Non so come sta, ha preso un colpo al ginocchio.



Sugli attaccanti: "Sono partite queste in cui è difficile sfruttare la qualità con gli spazi stretti. Tutti hanno fatto il loro lavoro, anche Mertens si è mosso bene dietro Milik. Milik e Llorente insieme? A sinistra avevamo due piedi destri, quindi si doveva rientrare. L'ultima opportunità l'ha avuta Llorente, sono arrivati anche cross bassi. La partita è stata interpretata bene anche con le due torri".



Su Ghoulam: "Non gioca perché non è pronto per giocare".