La Gazzetta dello Sport commenta il ko del Napoli contro la Samp mettendo Carlo Ancelotti sul banco degli imputati: "Non è rivelazione Samp, calma che siamo ancora all’inizio, ma questo 3-0 spietato e bellissimo suggerisce prospettive affascinanti, cominciando dal goleador Defrel che sembrava un giocatore finito e invece è stato un ufo per una difesa in agonia. E infine non è crisi Napoli perché è troppo presto, ma il k.o. per atterramento, l’andare sotto per la terza volta consecutiva (senza però recuperare come le altre), l’aver subito complessivamente sei gol su sei tiri in porta, come dire «tirate che la palla entra sempre», sono segnali molto, molto preoccupanti: Ancelotti sta vagando nel buio, senza aver individuato sistema e formazione ideali. Nessuno lo segue, come se aver messo mano al giocattolo di Sarri avesse rotto qualche ingranaggio mentale prima che tattico"