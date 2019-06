Come racconta la Gazzetta dello Sport: "Ancelotti vuole Lozano a tutti i costi e il Psv per cederlo chiede 50 milioni tondi. In pratica, non basterebbero 100 milioni di euro se le richieste dei club proprietari dei cartellini resteranno invariate. Secondo le indicazioni del mercato, per James Rodriguez occorrono 50 milioni, per Manolas 36 (valore clausola) e per Lozano altri 50 per un totale di 136 milioni. Due potrebbero essere le cessioni per far cassa: Allan al Psg (65 milioni) e Lorenzo Insigne (70) per il quale ha avuto l’ok del tecnico"