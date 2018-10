Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria in extremis contro il Liverpool: "La squadra ha giocato bene tutta la partita, non abbiamo mai perso il controllo e siamo stati bravissimi in difesa, senza concedere niente. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo fatto gol al tempo giusto. Se segnavamo prima avremmo sofferto di più".



Sul sistema di gioco: "E' sempre un 4-4-2, Maksimovic per evitare la pressione dei loro attaccanti in fase di impostazione di gioco e ci ha permesso di tenere Mario Rui in fase più offensiva. E' stata la partita che mi aspettavo e che mi aspetto sempre. A volte non riusciamo a esprimere tutta la nostra qualità. Questa vittoria ci può aiutare dal punto di vista mentale, possiamo giocare più sciolti, a volte siamo stati un po' bloccati".



Sulla tattica anti-Liverpool: "Le partite si preparano, ce l'hai in testa, poi sta tutto nell'interpretazione e i ragazzi l'hanno interpretata bene e siamo stati premiato con questa vittoria che ci tiene in corsa in questo girone".