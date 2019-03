La Gazzetta dello Sport ipotizza le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli. Roberto De Zerbi con il tridente Berardi, Babacar e Djurcic. Due ballottaggi: Peluso-Rogerio e Duncan-Sensi. Cinque novità dal primo minuto per Carlo Ancelotti rispetto al Salisburgo: in difesa Ghoulam e Malcuit. In mezzo al campo spazio a Verdi, Ounas, Diawara e Zielinski. In attacco ancora fuori Lorenzo Insigne. Ospina sostituirà lo squalificato Meret.