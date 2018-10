Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla a Dazn dopo la vittoria di Udine: "Partita combattuta e sofferta, siamo tornati poi a gestire bene il gioco nel secondo tempo.Vittoria importante con buone risposte da parte di tutti. Stiamo trovando solidità difensiva, siamo comodi a difendere così, tutti lavorano bene, anche gli attaccanti si muovono bene".



SUL NUOVO NAPOLI - "Da una fase difensiva che è 4-4-2 poi cerchiamo di inserire giocatori tra le linee. Abbiamo calciatori che sanno giocare tra le linee, come i due attaccanti che ci permettono di attaccare più velocemente".



SULL'UDINESE - "L'Udinese così non me la aspettavo, per certi versi ci hanno cambiato il modo di attaccare. Malcuit? Cresce, è molto forte fisicamente, deve migliorare in fase difensiva ma è normale. Di fianco a lui ha dei professori che si muovono bene, è in apprendistato".



SUL PSG - "Speriamo di non essere incartati. Sarà una bellissima partita, abbiamo entusiasmo, abbiamo voglia. E' quasi determinante per il passaggio del turno. Siamo in ballo e quindi balliamo".