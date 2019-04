Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, intervenuto a Milano alla presentazione del libro “Da Calciopoli ai Pink Floyd” del giornalista Alberto Costa, a Milano: «Younes ha giocato poco perchè stato fermo fino a gennaio o febbraio per infortunio, ma è un grande talento». Il tecnico ha poi smentito che il decollo del tedesco potrebbe voler dire anche una cessione di Insigne. «La sua questione è legata alla volontà del giocatore, che sente molto la responsabilità perchè è di Napoli, è cresciuto nel Napoli ed è il capitano. Per lui è importante capire come gestire questa responsabilità, che è una motivazione importante. Ma troppa responsabilità non va bene e dobbiamo aiutarlo a gestirla».