Il Cagliari pesca in casa Napoli per il centrocampo. Stando a Sportitalia, il club sardo è pronto a strappare alla concorrenza di Spal e Parma il centrocampista Alberto Grassi, tornato alla base proprio dopo il prestito al club di Ferrara.



Intanto il Cagliari rinnova fino al 2021 il centrocampista Pajac. Trattativa alla fase finale per Castro (al Chievo andrà Ionita e un conguaglio). Dai sardi verso i gialloblù anche Andreolli in un affare separato. Il club di Giulini ha praticamente chiuso per Kouamé dal Cittadella (con cui prosegue, invece, la trattativa per Varnier, inseguito pure dall’Atalanta). In arrivo anche l’esterno algerino Soudani dalla Dinamo Zagabria. Il Chievo, invece, ufficializza il rinnovo di Hetemaj fino al 2020 e fino al 2023 del portiere Confente. Per la fascia si trattano Sabelli (Bari), Letizia (Benevento) e Milic (Napoli). In attacco idea Brignola (Benevento).