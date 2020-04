Il futuro di Dries Mertens con il Napoli, come racconta il Corriere dello Sport, è ancora in bilico: “Una questione del genere ha bisogno di essere affrontata guardandosi negli occhi, avvertendo a pelle certe sensazioni; mentre è stato più semplice, per chi nell’ombra sogna di persuadere Mertens, riaprire con offerte invitanti. L’Inter ha lasciato che attraverso amici degli amici arrivasse all’entourage del belga la conferma di voler portare Mertens nella Milano nerazzurra. E sono arrivate pure le solite voci dal Principato di Monaco: gli ultimi giorni di Mertens sono stati dedicati alle riflessioni, alla possibilità di potersi concedere una esperienza nuova. Poi magari non appena si ripartirà può darsi che il mistero evapori”