Ore di apprensione e ansia in casa Napoli. Secondo quanto riferito da Radio Crc potrebbero esserci nuovi problemi al ginocchio operato per Faouzi Ghoulam. L'algerino, a Miami per allenarsi con un preparatore atletico dell'NBA, avrebbe interrotto la preparazione a causa di un improvviso gonfiore del ginocchio operato. Ghoulam si sarebbe prontamente fermato recandosi subito in un centro specializzato per sottoporsi ad una radiografia, inviata poi a Villa Stuart per un ulteriore verifica. L'esito degli esami dovrebbe essere reso noto intorno alle 17.00.

Il difensore algerino si è rotto crociato e rotula del ginocchio destro tra novembre e febbraio.