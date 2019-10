Non ci sono ancora notizie certe sulle condizioni di Hirving Lozano, attaccante del Napoli, uscito in barella nell'amichevole tra Messico e Panama al 65'. Si attendono novità dopo lo scontro che ha visto l'ex PSV esser colpito da un avversario e abbandonare il terreno di gioco per un problema alla caviglia. Al momento, lo staff medico della nazionale messicana non avrebbe rilevato lesioni, ma le prossime ore saranno decisive per capire se il calciatore sarà a disposizione o meno di Carlo Ancelotti per la partita di sabato pomeriggio contro il Verona.



Il ct del Messico Gerardo Martino ha rilasciato un commento che non dissipa i dubbi: “Non sappiamo ancora quale sia l’entità dell’infortunio, speriamo sia solo una botta e nulla più”.