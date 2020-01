Dalla sua il Napoli ha sempre avuto un uomo in più in campo tra le mura amiche del San Paolo. Si tratta dei tifosi, che si trasformano in un vero e proprio elemento di spinta quando il Napoli gioca in casa.



Quest'anno l'entusiasmo è venuto un po' a mancare, soprattutto negli ultimi mesi. Così, per riprendersi il pubblico, ecco l'iniziativa del Napoli con tanto di comunicato ufficiale:



La SSC Napoli lancia uno speciale mini abbonamento per l’intero girone di ritorno.

Si parte dal duello con la Fiorentina, e la super sfida contro la Juventus, per un mese di gennaio che annuncia una seconda parte di stagione ricca di emozioni ad alta quota.

Potrai godere del diritto di prelazione in occasione della gara stellare di Champions contro il Barcellona, con la certezza, in ogni appuntamento, del tuo posto esclusivo allo stadio.

Vola al San Paolo per la nuova affascinante avventura targata 2020.

Abbonati alla passione. Metti nella calza il più bel dono per premiare la tua unica fede azzurra!

A partire dalle ore 15 di Venerdì 3 Gennaio 2020 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per il girone di ritorno del Campionato 2019-20, ad un prezzo che è stato ridotto dopo le prime 9 gare del girone di andata.

L’emissione dell’abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio.



QUESTI I PREZZI



Tribuna Autorità sx* € 1580,00 + € 5,00 prevendita

Tribuna Posillipo € 526,00 + € 5,00 prevendita

Tribuna Nisida € 395,00 + € 5,00 prevendita

Distinti € 262,00 + € 5,00 prevendita

Curve € 142,00 + € 3,00 prevendita

* Inclusa di ospitalità