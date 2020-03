Niente intervista ad Elseid Hysaj, niente conferenza stampa a Castel Volturno. Queste le misure prese dal Napoli e dalla radio ufficiale dello stesso club per combattere il Coronavirus. Domani, infatti, sarebbe dovuto intervenire in diretta il terzino albanese. Ma così non sarà.



Ad annunciarlo è la stessa Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo direttore Valter De Maggio. La SSC Napoli ha infatti deciso di sospendere tutte le conferenze o interviste per tutelare la salute dei propri giocatori.