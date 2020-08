Il nuovo Napoli che è pronto per nascere è fatto di giovani ricchi di qualità e ambizioni. Tra questi c'è un giovane veterano, ovvero Piotr Zielinski. Il polacco rappresenta una certezza nello scacchiere di Gattuso ed è considerato tra gli incedibili, almeno per il momento. Tra dieci mesi il suo contratto sarebbe andato in scadenza ma non c'è mai stata la fretta di risolvere la questione dato che il rinnovo sembrava quasi una formalità, da trovare giusto gli ultimi dettagli.



IL RINNOVO - E così è stato. Il Napoli è pronto per blindare Piotr Zielinski prolungando il suo contratto fino al 2025. L'ingaggio del polacco sarà raddoppiato, passando da circa 2 milioni a 4 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi. Inoltre sarà aggiunta una clausola rescissoria pari quasi a 100 milioni di euro. Il che sta a significare quanto sia importante il giocatore per il Napoli.



IL RILANCIO - Le potenzialità di Zielinski non sono mai state in discussione. L'unico ostacolo per lui è stata la discontinuità e il non riuscire ad esprimere tutto il suo valore. Con Gattuso una crescita si è vista, ma non è ancora abbastanza. Per l'importanza che gli dà il Napoli e dopo questo rinnovo è tempo di venire fuori. Zielinski dovrà prendersi il centrocampo in mano e diventare il giocatore di grande livello che tutti si aspettano di vedere.