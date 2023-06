La scadenza era fissata al 27 giugno, ma De Laurentiis non ha voluto perdere ulteriore tempo. Rudi Garcia lo ha convinto negli ultimi 10 giorni ed è stato così scelto come nuovo allenatore del Napoli. Annuncio a sorpresa nella serata di ieri, adesso è tempo di mettersi immediatamente al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. Garcia andrà a firmare un biennale da 3 milioni l'anno.



ARRIVO E PRESENTAZIONE - Il tecnico francese ha entusiasmo, è prontissimo ad arrivare a Napoli per iniziare la sua avventura sulla panchina azzurra. Garcia dovrebbe essere già in giornata a Roma per festeggiare il compleanno della compagna Francesca Brienza. Dopodiché i due si metteranno in viaggio verso Napoli: attesi in questo fine settimana per cercare casa in città. Dopodiché la presentazione ufficiale, perché già lunedì potrebbe esserci la prima conferenza stampa di Garcia da nuovo allenatore del Napoli.